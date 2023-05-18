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VIDEO: Rivals100 QB Cutter Boley Talks UK Commitment

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

One of the nation’s top quarterback prospects, Lexington Christian’s Cutter Boley, announced Thursday that he will attend the University of Kentucky. The Rivals100 prospect chose the Wildcats over Florida State, Michigan, Penn State, and Tennessee, among many others.

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