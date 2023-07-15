News More News
ago basketball Edit

VIDEO: Calipari Postgame - Africa BAL Select, GLOBL Jam Game 3

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari speaks with the media after the Wildcats' 104-92 win over Africa BAL Select on Saturday afternoon at GLOBL Jam in Toronto, Canada. The Cats improved to 3-0 in round-robin play and will face either Germany or Canada on Sunday in the gold medal game at 8 p.m. ET.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}