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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Kristian Story

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

One of the big storylines behind Kentucky's impressive transfer portal recruiting haul this winter was the addition of proven players from some of the nation's top programs. Kristian Story, a defensive back who played for Nick Saban at Alabama, is expected to bring experience in big games and winning culture to the Wildcats' secondary.

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