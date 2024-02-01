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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Ja'Mori Maclin

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

New Kentucky wide receiver Ja'Mori Maclin met with the media on Wednesday to discuss his decision to join the Wildcats' program. The North Texas transfer caught 57 passes for 1,004 yards and 11 touchdowns last season.

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