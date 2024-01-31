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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Chip Trayanum

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

New Kentucky running back Deamonte "Chip" Trayanum was introduced to the local media on Wednesday at the Joe Craft Football Training Center. The former Ohio State Buckeye talked about following in the footsteps of star running backs like Benny Snell, Chris Rodriguez, and Ray Davis, as well as learning about a new arch-rival.

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