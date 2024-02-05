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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Beau Allen

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The long and winding road has brought Beau Allen full circle back to his hometown. The former Lexington Catholic standout and original UK signee is back with the Wildcats after spending time at Tarleton State and Georgia Southern. In this CI Video feature, he talks about why he wanted to come back home and what he expects to bring to the Cats' quarterback room with more experience under his belt.

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