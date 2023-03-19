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VIDEO: Oscar Tshiebwe - NCAA East Region Postgame - Kansas State

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

In what may have been his final game as a Kentucky Wildcat, Oscar Tshiebwe tallied 25 points and 18 rebounds on Sunday in a 75-69 loss to Kansas State in the second round of the NCAA Tournament's East Region in Greensboro, N.C. In this CI Video feature, Tshiebwe talks about his emotions after the season-ending loss and thoughts about his basketball future.

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