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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Game 1 Win in Super Regional

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione, pitcher Trey Pooser, first baseman Ryan Nicholson, and second baseman Emilien Pitre talk about the Wildcats' 10-0 win over Oregon State on Saturday in the NCAA Lexington Super Regional at Kentucky Proud Park.

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