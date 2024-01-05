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VIDEO: Kentucky Wildcats Preview SEC Opener at Florida

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's DJ Wagner and Tre Mitchell spoke with the media on Friday in advance of the No. 6 Wildcats' SEC opener against Florida. The Cats take a 10-2 record into Gainesville on Saturday for their first road game in front of a hostile crowd.

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