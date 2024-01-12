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VIDEO: Kentucky Wildcats Preview Road Game at Texas A&M

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky freshman guard Reed Sheppard and sophomore center Ugonna Onyenso met with the media on Friday in Lexington to preview the No. 6 Wildcats' road game on Saturday at Texas A&M. UK brings a 2-0 SEC record into the matchup while the Aggies have started league play at 0-2.

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