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VIDEO: Kentucky Wildcats Lexington Regional Postgame - Game 1
Jeff Drummond
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CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
The Kentucky Wildcats addressed the media after their 10-8 win over Western Michigan in the opening game of the Lexington Regional on Friday at Kentucky Proud Park.
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