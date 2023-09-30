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VIDEO: Kentucky RB Ray Davis - Florida Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky running back Ray Davis addressed the media after his 280-yard, four-touchdown performance on Saturday in a 33-14 win over No. 22 Florida. He averaged 10.8 yards per carry against one of the nation's top rushing defenses and fell just 20 yards shy of eclipsing the school's single-game rushing record held by Moe Williams.

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