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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - Louisville Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addressed the media after the Wildcats' thrilling 38-31 win over No. 10 Louisville on Saturday in the Governor's Cup game at L&N Stadium.

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