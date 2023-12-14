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VIDEO: Kentucky AC Bruiser Flint Previews North Carolina Matchup

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Bruiser Flint addressed the media on Thursday to preview the Wildcats' CBS Sports Classic matchup with North Carolina on Saturday in Atlanta. The game will feature two of the top 14 teams in the AP Top 25 Poll and two of the winningest programs in NCAA men's basketball history.

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