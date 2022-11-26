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QUICK TAKES: Kentucky vs. Louisville

Scott Utterback/Courier Journal / USA TODAY NETWORK
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Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
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