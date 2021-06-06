Images from the Wildcats' first football camp of the summer and the first on campus since the Covid-19 pandemic began. The event drew approximately 200 players from several states to Lexington.

Defensive back Kaleb Beasley picked off a pass in the end zone intended for wide receiver Jordan Anthony.
Defensive back Kaleb Beasley picked off a pass in the end zone intended for wide receiver Jordan Anthony. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)