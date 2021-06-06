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CatsIllustrated - PHOTO GALLERY: UK Football Sunday Showcase Camp - June 6
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PHOTO GALLERY: UK Football Sunday Showcase Camp - June 6
Jeff Drummond •
CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Images from the Wildcats' first football camp of the summer and the first on campus since the Covid-19 pandemic began. The event drew approximately 200 players from several states to Lexington.
Defensive back Kaleb Beasley picked off a pass in the end zone intended for wide receiver Jordan Anthony. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
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