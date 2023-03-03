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VIDEO: Will Levis at the NFL Combine

Justin Rowland • CatsIllustrated
Publisher
@RowlandRIVALS
Justin Rowland has been CatsIllustrated.com's publisher since 2015. He covered college football recruiting at programs nationwide for 15 years prior to that.

Will Levis took the podium to answer a number of questions before this year's NFL Combine, and we've got video from the event.

Levis figures to be one of the top picks in the draft, as he is widely considered to be a top three quarterback, and he's also one of the most polarizing players in this year's draft class.

Watch above or at the link here.

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