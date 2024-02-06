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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Fred Farrier

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

After starring at Franklin County High School, Fred Farrier is getting a new opportunity to play for his home state team. The wide receiver spent three seasons at UAB before taking Kentucky up on an offer to join the Wildcats via the transfer portal this winter. Hear more about his decision to play for the Cats in this CI Video feature.

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