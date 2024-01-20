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VIDEO: Kentucky Wildcats' Zvonimir Ivisic Talks UK Debut

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky freshman center/forward Zvonimir Ivisic spoke to the media after scoring 13 points in his first game with the Wildcats since being declared eligible by the NCAA. The Croatian product made his first four shots of his college career, including three 3-point shots.

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