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VIDEO: Kentucky Wildcats Talk Tough Loss to Gonzaga

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Antonio Reeves, Justin Edwards, and Adou Thiero spoke to the media after the No. 17 Wildcats' 89-85 loss to Gonzaga on Saturday afternoon at Rupp Arena.

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