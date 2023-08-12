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VIDEO: Kentucky Volleyball HC Craig Skinner Previews '23 Squad

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Craig Skinner addressed the media on Saturday to preview his 2023 squad. The Wildcats will be playing at Rupp Arena this season during the renovation of Memorial Coliseum.

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