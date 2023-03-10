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VIDEO: Kentucky SEC Tournament - Vanderbilt Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari, center/forward Oscar Tshiebwe, and guard Antonio Reeves talk with the media after the Wildcats' 80-73 loss to Vanderbilt on Friday night in the SEC Tournament quarterfinals at Bridgestone Arena in Nashville.

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