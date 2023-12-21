Advertisement
News More News
ago basketball Edit

VIDEO: Kentucky Players Talk Prep for Louisville

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Reed Sheppard and Ugonna Onyenso spoke with the media on Wednesday in advance of the Wildcats' matchup with rival Louisville on Thursday night at the KFC Yum Center.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement