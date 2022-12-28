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VIDEO: Kentucky Music City Bowl Practice

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Jacquez Jones, Barion Brown, and Keaten Wade discuss the Wildcats' Tuesday practice in Nashville leading up to the Music City Bowl.


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