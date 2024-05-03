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VIDEO: Kentucky HC Nick Mingione - Arkansas Postgame 1

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione addressed the media after the No. 8 Wildcats lost 10-3 on Friday night to No. 2 Arkansas at KPP. The Razorbacks’ Hagen Smith (9-0) continued his dominant junior season by holding UK to one run on three hits while striking out 14 in six innings on the mound.

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