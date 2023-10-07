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VIDEO: Kentucky HC Mark Stoops - Georgia Postgame

Georgia's Mekhi Mews streaked through the Kentucky defense on a night when the Bulldogs rolled up 608 yards of total offense.
Georgia's Mekhi Mews streaked through the Kentucky defense on a night when the Bulldogs rolled up 608 yards of total offense. (Dale Zanine/USA Today Sports)
Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addresses the media after the Wildcats' 51-13 loss to No. 1 Georgia on Saturday night at Sanford Stadium in Athens... 

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