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VIDEO: Cats Talk Opening-Game Win at CWS

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Nick Mingione and the Wildcats spoke to the media after their 5-4 extra-inning win over NC State on Saturday in the opening round of the College World Series at Charles Schwab Field in Omaha, Neb.

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