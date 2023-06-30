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VIDEO: Calipari talks roster, recruiting, GLOBL Jam

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach John Calipari met with the local media on Friday for the first time since the end of the college basketball season. The UK boss talked about changes to his roster for the 2023-24 season, recruiting in the new era of the transfer portal and NIL, and preparation for the GLOBL Jam event that will see the Cats represent the USA in July, among many other topics.

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