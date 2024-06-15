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PHOTO GALLERY: UK vs. NC State - CWS
Jeff Drummond
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CatsIllustrated
Managing Editor
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.
Our Cats Illustrated photo gallery puts you in the proverbial front row for sights and scenes from Kentucky's first-ever College World Series game on Saturday against NC State at Charles Schwab Field in Omaha, Neb. (USA Today Photos by Steven Branscombe & Dylan Widger)
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