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basketball
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Who could Antigua and Coleman win over for Kentucky?
David Sisk
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CatsIllustrated
Staff Writer
The face of the Kentucky basketball coaching staff almost has a totally new look with the hires of Orlando Antigua and Cliff "Chin" Coleman. Add Jai Lucas to the mix who was hired late last summer ...
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