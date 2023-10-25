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VIDEO: Zvonimir Ivisic at UK Basketball Media Day

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

The newest addition to the Kentucky basketball roster, Zvonimir Ivisic, spoke to reporters on Wednesday for the first time since arriving in Lexington during the Wildcats’ annual Media Day.

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