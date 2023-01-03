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VIDEO: Wheeler, Thiero talk Cats' progress, prep for LSU

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky point guard Sahvir Wheeler and swingman Adou Thiero spoke with the media on Monday in advance of the Wildcats' matchup with LSU on Tuesday night at Rupp Arena.

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