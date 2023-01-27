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VIDEO: UK's Reeves, Wallace talk marquee matchup with Kansas

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky guards Antonio Reeves and Cason Wallace talked about the Wildcats' upcoming Big12-SEC Challenge matchup with Kansas on Saturday at Rupp Arena.

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