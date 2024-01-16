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VIDEO: UK's Orlando Antigua Previews Mississippi State

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Orlando Antigua met with the media on Tuesday to preview the Wildcats' matchup with Mississippi State slated for Wednesday night at Rupp Arena. Antigua discussed what the Cats are doing to improve on areas like rebounding and defense that hurt them in Saturday's loss at Texas A&M.

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