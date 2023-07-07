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VIDEO: UK's Mitchell, Dillingham Reeves, Hart talk GLOBL Jam prep

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's Tre Mitchell, Rob Dillingham, Antonio Reeves, and Joey Hart met with the local media on Friday to discuss the Wildcats' upcoming trip to Toronto, Canada, for the 2023 GLOBL Jam event.

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