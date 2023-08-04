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VIDEO: UK OC Liam Coen - Media Day 2023

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Liam Coen is back in Lexington for his second media day after a brief stint back with the Los Angeles Rams.

On Friday he addressed the media and tackled a range of topics about the various position groups he will be coordinating.

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