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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Ray Cottrell

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Ray Cottrell is one of the new transfer portal additions to the Kentucky football program after beginning his college career at Texas A&M. On Wednesday, he spoke with the local media about what he hopes to bring to the Wildcats' receiving corps.

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