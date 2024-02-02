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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Jamon "Pop" Dumas-Johnson

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

After spending three seasons at national power Georgia and earning All-America honors at linebacker for the Bulldogs, Jamon "Pop" Dumas-Johnson was seeking a fresh start this winter when he joined the Kentucky program via the transfer portal. In this CI Video feature, he talks about some of the reasons behind his decision to become a Wildcat.

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