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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Jalen Farmer

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky and Jalen Farmer have been associated with each other for a long time in the recruiting process. They have finally united as the talented offensive lineman from Florida joined the Wildcats via the transfer portal this winter. He talks about the reasons why he was attracted to the UK program in this CI video feature.

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