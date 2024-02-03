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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Gerald Mincey

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

One of the more intriguing transfer portal additions for Kentucky this winter came in the form of a talented offensive lineman from the Wildcats' oldest rival. Former Tennessee Volunteer Gerald Mincey talks about his decision to join the UK program and why he's looking forward to making the rivalry even spicier.

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