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VIDEO: UK Newcomer Q&A - Brock Vandagriff

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky's mid-year transfers met with the media on Wednesday at the Joe Craft Football Training Center as part of their introduction to the Wildcats' program. In this Cats Illustrated video feature, quarterback Brock Vandagriff discusses some of the reasons why he took the transfer portal from Georgia to UK.

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