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VIDEO: UK Music City Bowl Practice Highlights

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Sights and scenes from Kentucky's Tuesday workout at Vanderbilt University in preparation for the Music City Bowl matchup with Iowa.

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