News More News
{{ timeAgo('2022-09-17 15:23:42 -0500') }} football Edit

VIDEO: UK Head Coach Mark Stoops - Youngstown State Postgame

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky head coach Mark Stoops addressed the media after the Wildcats' 31-0 win over Youngstown State on Saturday at Kroger Field. The No. 9 Cats moved to 3-0 on the season with the shutout victory.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}