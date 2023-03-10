News More News
{{ timeAgo('2023-03-10 00:00:15 -0600') }} basketball Edit

VIDEO: UK Asst. Coach Orlando Antigua Previews Vandy rematch in SECT

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Orlando Antigua met with the media via Zoom video conference late Thursday night to discuss the Wildcats' SEC Tournament quarterfinal matchup with Vanderbilt. The Commodores defeated LSU 77-68 on Thursday at Bridgestone Arena in Nashville to set up a rubbermatch with UK after splitting two games in the regular season.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}