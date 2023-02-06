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VIDEO: UK Asst. Coach Orlando Antigua Previews Arkansas

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Orlando Antigua met with the media on Monday to discuss the Wildcats' preparation for a Tuesday night matchup with the Arkansas Razorbacks.

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