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VIDEO: UK Asst. Coach John Welch Previews LSU Matchup

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach John Welch met with the media on Tuesday to discuss the No. 17 Wildcats' trip to Baton Rouge, La., on Wednesday to face the LSU Tigers.

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