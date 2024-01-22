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VIDEO: UK Asst. Coach Chin Coleman previews South Carolina

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Chin Coleman spoke to the media on Monday to preview the No. 6 Wildcats' matchup with South Carolina. UK will face a Gamecocks squad that is 15-3 overall and 3-2 in SEC play.

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