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VIDEO: UK Asst. Coach Chin Coleman - Mississippi State Preview

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Chin Coleman met with the media on Monday to discuss the Wildcats' upcoming rematch with Mississippi State on Tuesday night in Starkville.

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