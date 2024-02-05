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VIDEO: UK Asst. Coach Bruiser Flint Previews Vandy Matchup

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Kentucky assistant coach Bruiser Flint met with the local media on Monday to discuss the Wildcats' game on Tuesday night at Vanderbilt. The Cats will be looking to snap a two-game losing skid when they visit the Commodores.

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