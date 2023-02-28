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VIDEO: Tshiebwe, Canada, Toppin Talk Senior Night vs. Vanderbilt

Jeff Drummond • CatsIllustrated
Managing Editor
@JDrumUK
Joined the Cats Illustrated staff in the summer of 2017. Veteran reporter and photographer who has covered UK sports dating back to 1987.

Three of Kentucky's six seniors on this year's roster addressed the media on Tuesday ahead of the Wildcats' home finale against Vanderbilt. Watch Oscar Tshiebwe, Brennan Canada, and Jacob Toppin talk about their experience at UK and whether an additional year of eligibility may be option for them.

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